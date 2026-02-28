Ocho arrestados tras operativo “Plan Impacto” en Yapacaní; hallan sustancias controladas

En el municipio de Yapacaní, se ejecutó el operativo denominado “Plan Impacto”, una intervención coordinada entre la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la Intendencia Municipal, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Dirección de Seguridad Ciudadana.

El capitán Diego Herrera, jefe de seguridad del Comando Provincial de Ichilo, informó que como resultado del operativo se logró la aprehensión de ocho personas por incumplimiento a la Ley 259. Entre los intervenidos se encuentran personas en situación de calle, así como tres menores de edad que fueron remitidos a la Defensoría tras ser encontrados trabajando en locales donde se expendían bebidas alcohólicas.

El operativo incluyó patrullajes y controles en distintos barrios, entre ellos el barrio Santa Rosa, además de la inspección de bares y cantinas. La Intendencia realizó controles administrativos en los establecimientos intervenidos.

Herrera destacó que la provincia cuenta con 20 efectivos policiales y que el trabajo fue reforzado por distintas direcciones policiales, entre ellas la Felcc, Diprove y la Felcv, lo que permitió desarrollar el operativo de manera coordinada y satisfactoria.

Durante las requisas también se encontró una sustancia que, de manera preliminar, tendría características similares a la marihuana. El caso se encuentra en evaluación para determinar si corresponde su remisión a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos continuarán en otros municipios de la provincia Ichilo y también en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la normativa vigente.

