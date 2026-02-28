TEMAS DE HOY:
Policial

Vándalos atacaban con piedras y palos: Movilizan militares para evacuar cuerpos del accidente aéreo

La presencia de centenares de personas bloqueó el paso de ambulancias y obligó a la intervención del Ejército para permitir el traslado de heridos y fallecidos. 

Juan Marcelo Gonzáles

27/02/2026 23:53

Foto: Militares resguardan lugar del accidente
El Alto

Efectivos militares fueron movilizados en la ciudad de El Alto para garantizar la evacuación de los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo, luego de que se registraran disturbios y bloqueos que impedían el ingreso y salida de ambulancias y vehículos policiales.

Según reportes preliminares, centenares de personas se concentraron en calles y avenidas cercanas al lugar del siniestro, obstaculizando el trabajo de los equipos de emergencia. Esta situación generó complicaciones para el traslado de los heridos y fallecidos hacia la morgue, lo que obligó a reforzar el operativo de seguridad.

Testigos señalaron que algunos grupos que intentaban recoger billetes del sector comenzaron a lanzar piedras y palos contra los agentes del orden, que bloqueaban los accesos tanto de entrada como de salida en la zona del accidente. La magnitud de la concentración superó la capacidad inicial de control policial.

Ante este escenario, se dispuso la intervención de efectivos del Ejército, quienes realizaron tareas de despeje de vías y resguardo del perímetro para permitir el paso de ambulancias y camionetas de auxilio.

La Policía también utilizó agentes químicos para dispersar a las personas que permanecían en el lugar; sin embargo, la gran cantidad de ciudadanos dificultó el restablecimiento inmediato del control.

