Acuerdo judicial permitirá la liberación de la alcaldesa de Cobija tras su aprehensión

La alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, fue aprehendida la mañana de este jueves por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en el Aeropuerto Capitán Aníbal Arab Fadul, debido a procesos laborales por una deuda aproximada de Bs 7 millones con extrabajadores municipales. Sin embargo, se espera que la autoridad recupere su libertad tras alcanzarse un acuerdo judicial con los demandantes.

El asesor jurídico de la Alcaldía, Pedro Melgar, informó que se firmaron convenios y acuerdos de pago que ya fueron puestos en conocimiento del juez laboral, estableciendo un plan para la cancelación progresiva de las obligaciones pendientes. Este avance legal permitirá que la alcaldesa sea liberada en las próximas horas o, en su defecto, se activará una acción de libertad para garantizar su restitución.

“Hemos logrado firmar convenios y acuerdos de pago que ya son de conocimiento del juez de materia laboral y espero que mañana nuestra alcaldesa esté gozando de plena libertad o, en todo caso, estamos ya preparando para presentar una acción de libertad para garantizar la libertad de la alcaldesa”, afirmó Melgar.

Desde el Gobierno Municipal explicaron que la actual gestión heredó múltiples deudas laborales de administraciones anteriores, llegando a existir cerca de 80 mandamientos de aprehensión, varios de los cuales ya fueron resueltos mediante pagos. Asimismo, se informó que el municipio percibe aproximadamente Bs 7 millones mensuales, monto que resulta insuficiente para cubrir todas las obligaciones acumuladas.

El secretario de Planificación Urbana y Obras Públicas, Ernesto Sapiencia, señaló que la crisis económica afecta a los gobiernos subnacionales y dificulta el cumplimiento inmediato de las deudas. No obstante, destacó que la actual administración ha avanzado en la regularización de pagos, lo que permitió alcanzar el acuerdo judicial que abre el camino para la liberación de la alcaldesa y la continuidad de su gestión.

