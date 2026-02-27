Chikungunya provoca ausentismo escolar en Santa Cruz

El incremento de casos de chikungunya en el departamento de Santa Cruz ya comienza a impactar en las aulas. La Dirección de Educación confirmó que se registra ausentismo escolar debido a estudiantes que presentan síntomas y deben permanecer en sus hogares bajo observación médica.

Claudia Arispe, subdirectora de Educación, informó que el sector educativo activó mecanismos de coordinación interinstitucional para enfrentar la emergencia sanitaria.

“El incremento de los casos a nivel Santa Cruz es bastante fuerte y por eso nosotros, como sector educativo, estamos asumiendo con responsabilidad las acciones correspondientes”, señaló.

La autoridad remarcó que los estudiantes no están exentos del riesgo de contagio y pidió a los padres de familia actuar con responsabilidad.

“Si tienen un hijo con síntomas, lo primero es acudir a un centro de salud. De ninguna manera recomendamos la automedicación y es importante avisar inmediatamente a la unidad educativa”, explicó. Aclaró además que no se exigirá documentación médica para justificar la inasistencia, con el fin de evitar burocracia en medio de la emergencia.

Arispe indicó que, ante un incremento masivo de casos en una unidad educativa, los directores tienen la potestad de coordinar con autoridades sanitarias y determinar las medidas necesarias, incluso el cambio temporal de modalidad presencial a virtual, si el riesgo sanitario lo amerita. Esta posibilidad está respaldada por una resolución ministerial vigente.

Asimismo, detalló que si al ingreso al colegio se detecta a un estudiante con síntomas compatibles con chikungunya, se activa un protocolo inmediato: se informa a la dirección y, en coordinación con la familia, se deriva al menor al centro de salud más cercano.

