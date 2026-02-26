Este jueves al mediodía se realizará la audiencia presencial de Jhonny Fernández por el caso ‘pavimento’

La audiencia cautelar del alcalde de Jhonny Fernández por el denominado caso ‘pavimento’ se realizará este jueves 26 de febrero a las 12:00 del mediodía, de manera presencial, en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra.

La confirmación fue realizada por el Ministerio Público, que formalizó la imputación dentro del proceso penal por la presunta comisión de los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tipificados en los artículos 224 y 125 del Código Penal.

La fiscal asignada al caso, Milenka Rodas, anticipó que solicitará la detención preventiva por 180 días para la autoridad municipal mientras se desarrollan las investigaciones.

El proceso se activó a denuncia del candidato y concejal Manuel Saavedra, a partir de un informe de la Contraloría General del Estado que observó la ejecución de varias obras vinculadas al programa de pavimentación en la capital cruceña.

De acuerdo con el documento judicial, la audiencia para considerar la situación jurídica del imputado se llevará a cabo de forma presencial en el piso 2 del Palacio de Justicia, en el salón de audiencias de la Sala Civil Tercera. La convocatoria establece que todas las partes procesales deberán asistir acompañadas de sus respectivos abogados defensores.

