YPFB atribuye crisis de gasolina a falla estructural y anuncia plan de “shock” con aditivos

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reconoció la existencia de una falla estructural en su sistema de almacenamiento y control de calidad que habría provocado la desestabilización de gasolina entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, periodo que calificó como un “bache” en los controles técnicos.

Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, el vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca, explicó que el problema no se originó en la importación del combustible, sino en la mezcla de gasolina nueva con remanentes almacenados durante largo tiempo en tanques que operaban en condiciones no óptimas.

¿Qué ocurrió?

Según la autoridad, Bolivia comenzó a importar mayores volúmenes de gasolina en diciembre, tras un periodo prolongado de escasez. Al llenar nuevamente los tanques de almacenamiento, el combustible recién importado se mezcló con gasolina antigua que presentaba niveles elevados de oxidación debido al almacenamiento prolongado y a altas temperaturas.

Daroca sostuvo que el sistema de control vigente solo analiza seis parámetros básicos, cuando se requieren 22 para detectar procesos químicos de desestabilización. “Es una falla estructural del sistema logístico que no ha sido modernizado en los últimos 20 años”, afirmó.

El ejecutivo aseguró que el combustible que actualmente se distribuye cumple con las especificaciones técnicas y cuenta con certificaciones de origen emitidas por plantas internacionales proveedoras, que también abastecen a países vecinos como Argentina y Paraguay.

Actualmente, existen alrededor de 540 cisternas en espera de descarga, entre diésel y gasolina, situación que —según YPFB— responde a un tema operativo y no a problemas de calidad. La estatal aseguró que el país cuenta con una autonomía de entre ocho y nueve días en almacenamiento.

Plan de “shock” con aditivos

Como solución inmediata, YPFB implementará un plan de “shock” que incorporará aditivos a la gasolina. Daroca señaló que estos productos permitirán limpiar el sistema de distribución y los motores que aún podrían presentar residuos.

“Estos aditivos son tecnología que se usa en otros países vecinos y no van a generar un incremento en el costo del combustible para el usuario final. Queremos que esta intervención sea masiva y efectiva desde la próxima semana”, aseguró.

Compensación a afectados

YPFB presentó además una plataforma digital denominada “Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias”, donde los propietarios de vehículos podrán reportar daños presuntamente ocasionados por la gasolina desestabilizada.

Cada caso será verificado mediante registros oficiales como B-SISA, RUAT y SOAT, y los daños serán clasificados en leves, medios o graves por peritos técnicos.

Daroca también reconoció la necesidad de mejoras estructurales en el control de calidad y almacenamiento.

“Es necesario habilitar más laboratorios que verifiquen la calidad del combustible, no depender de un solo laboratorio en la refinería, y aplicar tecnologías preventivas. Estas medidas son parte de un plan integral para que problemas como este no vuelvan a ocurrir”, finalizó.

