¡Alerta Santa Cruz! Advierten que automedicación puede generar dengue hemorrágico

El uso incorrecto de fármacos sin supervisión médica está transformando casos leves en cuadros críticos.

Ximena Rodriguez

25/02/2026 22:27

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

El Centro de Salud Lazareto, en la capital cruceña, enfrenta una situación crítica debido al incremento de casos sospechosos de chikungunya, recibiendo diariamente a más de 30 personas con síntomas. El personal médico reporta una saturación constante, confirmando al menos ocho casos positivos cada jornada tras realizar las pruebas de laboratorio pertinentes.

La principal preocupación de los especialistas radica en que la mayoría de los pacientes acuden a consulta tras varios días de automedicación. "Vienen con una evolución de 3 o 5 días, lo que complica el cuadro y puede derivar en situaciones de gravedad", advirtieron desde el centro asistencial.

El riesgo es particularmente alto cuando se confunden los síntomas y se administran fármacos sin control horario.

A pesar de los esfuerzos por realizar fichas epidemiológicas, el seguimiento de los pacientes se ve interrumpido por la falta de colaboración ciudadana. El personal de salud lamentó que, en muchas ocasiones, los afectados no responden las llamadas o bloquean el trabajo de monitoreo en los barrios.

Finalmente, los brigadistas hicieron un llamado urgente a la comunidad para permitir el ingreso de los equipos de control a los hogares.

“Ábrannos las puertas, estamos yendo por la salud de sus niños y de la comunidad”, enfatizaron como medida desesperada para frenar el brote.

