Uno decide

Conociendo al Candidato: Mónica Alvis apuesta por la modernización y la "mano firme" para transformar Quillacollo

La abogada y exconcejala, que postula por la alianza A-UPP, centra su plan de gobierno en la salud, el reordenamiento urbano y la digitalización de trámites.

Milen Saavedra

25/02/2026 22:18

Quillacollo, Cochabamba, Bolivia

En el marco del ciclo "Conociendo al Candidato", presentamos a Mónica Alvis Salvatierra, quien busca la alcaldía de Quillacollo representando a la Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP). Con 46 años y una trayectoria marcada por su paso como legisladora municipal entre 2013 y 2015, Alvis se presenta como una opción que combina experiencia fiscalizadora con compromiso ético.

Madre de familia y abogada de profesión, Alvis enfatiza que su campaña se basa en la honestidad: "Quiero trabajar con mano firme y con la verdad", asegura. La candidata apela al "voto consciente" de la ciudadanía y fundamenta su proyecto de vida en los valores éticos, morales y la fe en Dios, priorizando el progreso de su "tierra bendecida".

El plan de gobierno de Alvis para Quillacollo contempla proyectos de infraestructura crítica que buscan saldar deudas históricas con la población:

  • Salud de jerarquía: Gestión de un hospital de segundo nivel con la proyección técnica necesaria para elevarlo a un tercer nivel en el futuro.

  • Servicios Funerarios: Ampliación del Cementerio General e implementación de un horno crematorio, atendiendo una necesidad creciente del municipio.

  • Transporte: Construcción de una terminal moderna, equipada y estratégicamente ubicada para mejorar la conectividad.

Consciente del crecimiento desordenado de la ciudad, la candidata de A-UPP propone un reordenamiento territorial y vehicular urgente. Asimismo, su programa busca eliminar la burocracia mediante la digitalización de trámites en áreas críticas como Catastro y Urbanismo, RUAT (Registro Único para la Administración Tributaria Municipal).

Finalmente, Alvis lamenta el abandono del área deportiva y promete un incremento presupuestario para fomentar la actividad física en jóvenes y niños. "Permítanme hacer realidad cada uno de los proyectos", concluyó en su mensaje dirigido a hombres, mujeres y personas de la tercera edad de Quillacollo.

 

 

 

