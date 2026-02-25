José Antonio Lazarte busca la alcaldía de Colcapirhua

En una nueva entrega de nuestro sector “Conociendo Al Candidato”, conversamos con José Antonio Lazarte, quien encabeza la propuesta del partido NGP para la silla municipal de Colcapirhua. Con 51 años y una trayectoria como abogado, Lazarte asegura que su motivación nace de la indignación ante la gestión actual.

Nacido y formado en Colcapirhua, Lazarte se presenta como un vecino que conoce la realidad de sus calles. "Soy un colcapirhueño de cepa. He visto las irregularidades que vienen suscitándose, la corrupción y un montón de falencias; ese es el motivo por el cual hemos tomado la decisión de postular", afirmó el candidato.

Lazarte identificó los problemas históricos que, a su juicio, han sido ignorados por gestiones pasadas. Estas son sus principales líneas de acción:

Gestión de Residuos: Solucionar el conflicto de la basura, un tema crítico no solo en Colcapirhua, sino en todo el eje metropolitano.

Saneamiento y Agua: Ejecutar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y garantizar la conexión efectiva del agua de Misicuni para toda la población.

Salud Moderna: Propone una actualización tecnológica profunda en los hospitales municipales, asegurando que modernizar el equipamiento es una necesidad latente.

Ética Gubernamental: Basar la administración en dos pilares fundamentales: respeto y honestidad.

"Pido el apoyo de toda la población colcapirhueña para que todas nuestras propuestas se hagan realidad. Es momento de asumir este reto con las manos limpias", concluyó Lazarte.

