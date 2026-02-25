TEMAS DE HOY:
Uno decide

Jenrry Patzi busca la Alcaldía de Viacha con plan basado en empleo y desarrollo

El candidato de Libertad y República (LIBRE) propone siete pilares centrados en salud, educación, seguridad e infraestructura, con el objetivo de impulsar el crecimiento del municipio y generar oportunidades laborales.

Juan Marcelo Gonzáles

24/02/2026 21:09

Foto: Jenrry Patzi, candidato
Viacha

Escuchar esta nota

El empresario e ingeniero comercial Jenrry Patzi, de 41 años, se postula como candidato a la Alcaldía de Viacha con el respaldo del partido político Libertad y República (LIBRE), con la premisa de impulsar el desarrollo del municipio mediante la generación de empleos y la ejecución de proyectos estructurales.

Patzi, quien desarrolló su carrera en el sector privado, afirma que su experiencia le permitió conocer las necesidades reales de la población y comprender los desafíos que enfrentan los cinco distritos que conforman el municipio. En ese contexto, aseguró que su principal motivación es contribuir al crecimiento ordenado de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Entre sus propuestas, el candidato destaca un plan de gobierno que contempla más de 40 proyectos, aunque priorizará siete pilares fundamentales: salud, educación, seguridad, medio ambiente, infraestructura, deporte y planificación urbana. Según explicó, estas áreas permitirán sentar las bases para un desarrollo sostenible y fortalecer los servicios básicos.

Asimismo, remarcó que la generación de empleo será uno de los ejes centrales de su gestión, con el objetivo de dinamizar la economía local y brindar mayores oportunidades a la población, especialmente a los jóvenes.

Finalmente, Patzi señaló que su familia es el principal soporte en su vida y la motivación para asumir el desafío de buscar la Alcaldía, convencido de que puede aportar con una gestión enfocada en resultados y en el bienestar de la población de Viacha.

 

