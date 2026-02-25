Rostro y cráneo destrozados: Taxista atracado entra a una compleja cirugía reconstructiva

El taxista Roger Paichucama Escobar atraviesa en estos instantes una operación crítica en la clínica Copacabana, en la ciudad de Cochabamba, luego de haber sido víctima de un violento atraco que lo dejó "totalmente destrozado", según las palabras de su padre. El joven fue dado por muerto por sus agresores y abandonado a un costado de la vía, siendo rescatado por una ambulancia que pasaba circunstancialmente por el sector.

Una operación de alta complejidad

La intervención quirúrgica comenzó hace aproximadamente a las 19 horas de este martes y está a cargo de un equipo multidisciplinario liderado por un neurólogo y un cirujano maxilofacial. Los especialistas estiman que la cirugía tendrá una duración total de ocho horas, divididas equitativamente en el tratamiento de las lesiones cerebrales y la reconstrucción facial.

El cuadro clínico de la víctima es extremadamente grave:

Múltiples fracturas: Presenta daños considerables en el hueso frontal (cráneo), la zona órbito-malar, el pómulo y la mandíbula.

Traumatismo facial agudo: Roger perdió varias piezas dentales y tiene la mandíbula fracturada, por lo que hasta antes de ingresar a cirugía solo podía alimentarse de líquidos a través de un sorbete.

Compromiso ocular: La órbita derecha está seriamente afectada, y los médicos aún no han podido evaluar si conservará la funcionalidad de su ojo debido a la severa inflamación.

"Su cabeza, el rostro, todo eso hay que reformar", relató con angustia su progenitor, quien pidió la cooperación de la ciudadanía para costear los insumos y prótesis necesarios para la reconstrucción.

Escarmiento y rescate policial de los atracadores

Mientras el taxista lucha por su vida, los dos presuntos delincuentes —un hombre y una mujer— enfrentaron la furia de la población. En Independencia, una turba rebasó la seguridad policial, sacó a los sujetos de las celdas y los agredió físicamente en la plaza principal con objetos contundentes.

Posteriormente, en Vinto, compañeros taxistas de la víctima interceptaron el vehículo policial y volvieron a golpear a los acusados con piedras y palos, llegando incluso a atarles sogas al cuello con la intención de lincharlos. La Policía logró negociar con la multitud tras una hora de tensión para rescatarlos y trasladarlos al Hospital Viedma.

De acuerdo al informe médico, ambos atracadores se encuentran estables y bajo custodia policial: El hombre presenta múltiples contusiones y hematomas, pero sin fracturas ni compromiso neurológico. La mujer tiene una fractura en la muñeca derecha y una herida en la cabeza, pero también permanece estable.

Dirigentes del sector de radiotaxistas expresaron su indignación ante la inseguridad que enfrentan a diario. "Cada día salen a generar el sustento de sus hogares y se enfrentan a este tipo de riesgos", señalaron, al tiempo que pidieron a sus compañeros no acercarse a lugares inhóspitos y sospechar de pasajeros que soliciten recoger a terceras personas en zonas alejadas.

