Conozca las sanciones a quienes no cumplan su labor como jurados electorales

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó las sanciones que enfrentarán los ciudadanos que no cumplan con su deber como jurados electorales en las Elecciones Subnacionales previstas para el próximo 22 de marzo, donde se elegirán gobernadores, alcaldes y otras autoridades en todo el país.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, reiteró que la normativa electoral establece dos sanciones principales para quienes no se presenten a cumplir esta función sin justificación válida: la inhabilitación en el padrón electoral y una multa económica equivalente al 50% del salario mínimo nacional, es decir, Bs 1.650.

“La norma nos obliga a inhabilitar a jurados inasistentes en el último proceso, además de que tiene que pagar una multa de inasistencia a ser jurado electoral (…) por lo tanto, nosotros los convocamos a los ciudadanos a cumplir este deber”, afirmó Ávila.

La inhabilitación implica que el ciudadano no podrá participar como votante en los siguientes procesos electorales, lo que constituye una de las sanciones más severas dentro del régimen electoral boliviano.

No obstante, el TSE aclaró que existen causales legales que permiten a los ciudadanos excusarse de cumplir esta función, entre ellas enfermedad, estado de gravidez, fuerza mayor, ser dirigente o candidato político, prestar servicios indispensables el día de la votación, ser mayor de 60 años o tener bajo su cuidado a personas con enfermedades incapacitantes.

Los ciudadanos que deseen presentar sus excusas deben acudir a los Tribunales Electorales Departamentales con la documentación correspondiente hasta el 1 de marzo.

El TSE instó a la población a asumir con responsabilidad este deber ciudadano, fundamental para garantizar la transparencia y el normal desarrollo del proceso democrático en el país.

