Luego de una serie de reuniones técnicas y ante la presión social de pobladores que mantenían bloqueos en la región, se oficializó el cronograma para el retorno del tren de pasajeros en la ruta estratégica Santa Cruz – Puerto Quijarro. La directora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), Cynthia Aramayo, confirmó que el servicio se restablecerá plenamente en un plazo de tres meses.

La reactivación del tren se convirtió en un punto crítico para la paz social en la zona. Según reportes del sector, diversos grupos de pobladores mantenían bloqueos debido a que exigían la puesta en marcha del tren de pasajeros de manera prioritaria sobre el servicio del ferrobús. Originalmente, el proyecto contemplaba una fase de prueba de seis meses operando únicamente el ferrobús antes de evaluar el retorno del tren. Sin embargo, el nuevo anuncio de que el tren estará operativo en solo tres meses surge como la solución definitiva para que los manifestantes suspendan sus medidas de presión y levanten los bloqueos que afectan la transitabilidad en el oriente del país.

Detalles del servicio y puesta a punto

Ferroviaria Oriental iniciará de forma inmediata la adecuación de furgones y coches de pasajeros que han permanecido inactivos desde el inicio de la pandemia, según informa el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. El servicio contará con las siguientes características técnicas y operativas:

Capacidad y estructura : El tren estará compuesto por una locomotora, furgones de generación y equipaje, además de tres coches con capacidad para 180 pasajeros .

Paradas : Se brindará atención en todas las estaciones y comunidades intermedias de la ruta.

Costos: Las tarifas serán económicas, diseñadas para ajustarse a la economía popular.

Fase inicial con el ferrobús

Mientras se cumplen los tres meses de adecuación del tren, este viernes 27 de febrero se reanudarán oficialmente las operaciones del ferrobús hacia la Chiquitania. Esta fase inicial busca restablecer la conectividad con localidades como Cotoca, Pailón, San José, Roboré y Puerto Quijarro, entre otras, tras seis años de ausencia del servicio ferroviario de pasajeros.

La autoridad de la UTF instó a la población a utilizar masivamente el transporte ferroviario desde esta primera etapa para asegurar su sostenibilidad. "Es importante que exista demanda y ocupación para que el servicio se mantenga en el tiempo y no vuelva a suspenderse", enfatizó Aramayo.

