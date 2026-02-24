TEMAS DE HOY:
Aprehenden a Jhonny Fernández menor atropellada

23ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Pedía Bs 300 mil por su rescate: joven secuestra a su hermanastro de 14 años en Cuatro Cañadas

La víctima fue localizada a 40 kilómetros de su hogar tras intensas labores de búsqueda.

Ximena Rodriguez

24/02/2026 19:45

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un joven de 19 años protagonizó un alarmante suceso en el municipio de Cuatro Cañadas al secuestrar a su propio hermanastro de 14 años. El captor exigía la suma de 300.000 bolivianos a su familia para proceder con la liberación del adolescente.

Tras el reporte de desaparición el pasado domingo, el grupo de Inteligencia Daci desplegó un operativo que culminó con la captura de seis personas vinculadas al crimen. Entre los detenidos por las autoridades se identificó a un menor de edad que formaba parte del grupo delictivo.

La víctima fue hallada sana y salva en una comunidad ubicada a 40 kilómetros de distancia del lugar de los hechos. Actualmente, los implicados enfrentan a la justicia mientras se terminan de esclarecer los detalles de este plan criminal familiar.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD