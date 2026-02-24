Pedía Bs 300 mil por su rescate: joven secuestra a su hermanastro de 14 años en Cuatro Cañadas

Un joven de 19 años protagonizó un alarmante suceso en el municipio de Cuatro Cañadas al secuestrar a su propio hermanastro de 14 años. El captor exigía la suma de 300.000 bolivianos a su familia para proceder con la liberación del adolescente.

Tras el reporte de desaparición el pasado domingo, el grupo de Inteligencia Daci desplegó un operativo que culminó con la captura de seis personas vinculadas al crimen. Entre los detenidos por las autoridades se identificó a un menor de edad que formaba parte del grupo delictivo.

La víctima fue hallada sana y salva en una comunidad ubicada a 40 kilómetros de distancia del lugar de los hechos. Actualmente, los implicados enfrentan a la justicia mientras se terminan de esclarecer los detalles de este plan criminal familiar.

