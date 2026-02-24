Largas filas en el TED La Paz por excusas de jurados electorales

El Tribunal Electoral Departamental de La Paz registra largas filas de ciudadanos que acuden a presentar excusas para no cumplir como jurados electorales en las Elecciones Subnacionales 2026, previstas para el próximo 22 de marzo. Entre los principales motivos figuran problemas de salud, viajes programados y otras causales contempladas en la normativa electoral.

La semana pasada, el TED La Paz sorteó a 53.970 jurados electorales, quienes deberán cumplir funciones en las mesas de sufragio durante la jornada electoral. Como parte del calendario electoral, se habilitó un periodo para que los ciudadanos designados puedan presentar sus excusas debidamente respaldadas con documentación.

Desde tempranas horas, decenas de personas se concentraron en las puertas de la institución para realizar este trámite.

“Por salud he traído un certificado médico, estoy desde las 05:30 haciendo fila”, relató una ciudadana, mientras que otro ciudadano indicó: “Tengo problemas médicos, llegué hace pocos minutos”.

Las autoridades recordaron que el plazo para presentar excusas vence este domingo 1 de marzo. Quienes no cumplan con la labor de jurado electoral ni presenten una excusa válida serán sancionados con una multa equivalente al 50% del salario mínimo nacional, es decir, Bs 1.650.

El Tribunal Supremo Electoral estableció ocho causales para excusarse:

Enfermedad. Estado de gravidez. Fuerza mayor o caso fortuito. Por ser dirigente de organizaciones políticas. Por ser candidato o candidata. Personas que el día de las elecciones prestan servicios públicos o privados indispensables. Ser mayor de 60 años. Tener bajo dependencia a personas con enfermedades incapacitantes.

Las autoridades electorales exhortaron a la población designada como jurado a cumplir con esta responsabilidad ciudadana o presentar su excusa dentro del plazo establecido para evitar sanciones económicas.

Mira la programación en Red Uno Play