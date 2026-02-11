Apolinar Condori quiere potenciar el desarrollo de Viacha

Para tener un voto informado en nuestro sector de Conociendo al Candidato, este martes 10 de febrero estuvo presente Apolinar Condori para dar a conocer sus propuestas a la Alcaldía del municipio de Viacha.

Con 45 años de edad, Apolinar Condorí, de profesión politólogo, comandó la Federación de Juntas Vecinales de Viacha, para posteriormente ser parte de los relatores de la carta autonómica de ese municipio.

¿Por qué quiere ser alcalde?

Ve en Viacha mucho potencial para desarrollar progreso en el municipio con un cambio político-administrativo para poder atender las necesidades de los habitantes de Viacha.

¿Cuáles son sus propuestas?

Poder consolidar un municipio sostenible para los temas económicos. No se descuidará lo cultural y social para promover el turismo para que Viacha sea reconocido a nivel nacional e internacional.

Propone crear un parque industrial para poder abrir mercados y acompañar con el impulso a las carreteras y caminos.

¿Qué es lo más importante en su vida?

La integridad de cada uno para formarse y llegar a cumplir los objetivos trazados por uno mismo.

