TSE recibió más de 10.000 solicitudes de sustitución de candidatos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lleva adelante las actividades de las elecciones subnacionales 2026. Gustavo Ávila informó que hasta este martes 10 de febrero a nivel nacional se han recibido de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) más de 10.000 solicitudes de sustitución.

Este próximo 15 de febrero se publicará la lista oficial de los candidatos habilitados para las elecciones subnacionales 2026.

Estas solicitudes serán verificadas en este tiempo por parte de los TED para emitir una lista oficial este próximo domingo, así lo informó el presidente del TSE, Gustavo Ávila.

“Hasta el momento hemos recibido más de diez mil solicitudes de sustituciones; en el tema de las inhabilitaciones, los tribunales electorales están haciendo la verificación; estamos listos para publicar la lista de habilitados e inhabilitados de este proceso electoral”, declaró Ávila.

Calendario electoral

Según las fechas y actividades del calendario electoral, este sábado 14 de febrero se publicará la cantidad del padrón electoral que se utilizará el 22 de marzo.

Impresión de papeletas

Una vez sorteada la ubicación de los candidatos en la papeleta y aprobados los diseños, se lleva adelante una licitación para la impresión de las mismas que, por lo menos para esta carrera electoral, tendrá 500 diseños, contemplando todos los municipios del país más las gobernaciones.

Mira la programación en Red Uno Play