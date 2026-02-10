TEMAS DE HOY:
Subnacionales 2026: Schamisseddine propone una gestión metropolitana con "orden y sentido humano"

La candidata apuesta por la industrialización de residuos y una reestructuración profunda del transporte y la salud.

Ximena Rodriguez

09/02/2026 23:55

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Rosario Schamisseddine, empresaria y madre de familia, ha formalizado su aspiración a la Alcaldía destacando su perfil como administradora capacitada para ordenar la ciudad. "Santa Cruz merece ser una ciudad metropolitana, segura y saludable; yo soy la persona más capacitada para hacerme cargo", afirmó la candidata.

La propuesta central de su gestión se basa en tres pilares fundamentales: orden, decisión y un profundo sentido humano. Para la aspirante, es urgente garantizar una alimentación escolar digna y nutritiva, bajo la premisa de que "un niño con hambre no va a poder aprender".

En materia de servicios básicos, Schamisseddine plantea transformar la basura en un recurso industrializado que permita ofrecer un servicio de recojo gratuito para el vecino. Respecto al transporte, asegura que el desorden actual no debe ser pagado por la ciudadanía y propone un pasaje justo con un sistema organizado.

 

La crisis sanitaria también ocupa un lugar prioritario en su agenda, prometiendo eliminar las filas en emergencias y la escasez de medicamentos en las farmacias municipales.

"Implementaremos una salud integral y preventiva desde el primer nivel, equipando cada distrito con servicios de resonancia y tomografía", explicó con firmeza.

En el ámbito económico, la candidata propone una reducción del 50% en impuestos a inmuebles y costo cero para adultos mayores de 70 años. Además, aseguró que en seis meses recuperará la credibilidad financiera del municipio, pagando deudas y ahorrando un 10% en alumbrado público.

Finalmente, Schamisseddine planea reactivar el BRT en las radiales según su diseño original para rescatar el centro de la ciudad de su actual aislamiento. Complementará esta visión con una Guardia Municipal motorizada que realice alertas tempranas para combatir los asaltos y la inseguridad en los barrios cruceños.

