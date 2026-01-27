Miguel Cadima plantea lucha frontal contra la corrupción y servicios móviles de salud para Santa Cruz

En el marco del ciclo de entrevistas rumbo a las elecciones subnacionales de marzo, el programa El Mañanero recibió este martes al ingeniero Miguel Cadima, candidato a la Gobernación de Santa Cruz, quien expuso los ejes centrales de su propuesta y se definió como “un soldado de la democracia”.

Durante la entrevista, Cadima hizo un repaso de su vida personal y profesional, señalando que comenzó “desde abajo”, desempeñando distintos oficios antes de formarse académicamente.

Como muestra de su ética, relató que devolvió recursos económicos que recibió de más cuando trabajaba en una universidad. “Esto demuestra objetivamente mi honradez. Lo que no es mío, no es mío”, afirmó.

Aque uno de los pilares de su plan de gobierno es la formación en principios éticos desde el sistema educativo. “A problemas estructurales, soluciones estructurales”, remarcó.

En el ámbito económico, señaló que Santa Cruz se ve afectada por una distribución inequitativa de recursos y apuntó a la necesidad de un censo “transparente y real”. “Extraoficialmente somos más de cuatro millones, pero el censo nos reconoce menos. Esa diferencia nos quita recursos”, afirmó.

Respecto a la administración pública, Cadima fue enfático en su postura contra la corrupción. “Cero tolerancia. A mí me ofrecieron 100 mil dólares y los rechacé. No me importa el color político ni el cargo, el corrupto irá a la cárcel”, aseguró.

En materia de salud, el candidato propuso una política preventiva y correctiva, que incluye campañas de educación alimentaria y la implementación de unidades médicas móviles. Detalló la adquisición y acondicionamiento de al menos 21 micros equipados con tecnología médica moderna, uno para cada provincia y otros destinados a barrios de la capital.

Sobre el sector productivo y el avasallamiento de tierras, defendió la seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada, señalando que el problema radica en la falta de cumplimiento de la Constitución. “Aquí se tuerce la ley a conveniencia. Si se respetara la Constitución, no habría avasallamientos”, indicó.

El candidato pidió el apoyo de la población cruceña con un mensaje directo. “No prometo maravillas, pero garantizo que de la Gobernación no se va a llevar ni un átomo de plata. Esa plata será para la gente”, afirmó. “Votar por Kadima es votar por usted mismo”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play