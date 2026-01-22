Subnacionales 2026: Guido Nayar presenta su plan de trabajo rumbo a la Gobernación

En el marco de las elecciones subnacionales 2026, este miércoles fue proclamado Guido Nayar como candidato a gobernador de Santa Cruz por la alianza Primero Santa Cruz, en un acto desarrollado en la Casa de Campaña Villa Fraterna.

Durante el evento, Nayar estuvo acompañado por José Alberti, candidato a vicegobernador, además de candidatos a la Asamblea Departamental y representantes de distintos sectores sociales. En el lugar también se anunció la presentación del plan de gobierno que impulsa la fórmula.

En su intervención, uno de los mensajes más destacados estuvo dirigido a los sectores vulnerables.

“Los adultos mayores han sido olvidados, abandonados y violentados. Hay tanto por hacer, y me siento honrada de que el doctor Guido haya visto con sensibilidad humana este sector”, expresó.

Asimismo, se remarcó que la propuesta de Nayar apunta a enfrentar la situación actual del departamento.

“Lo que quiere el doctor Guido es sacar adelante este departamento que hoy se encuentra en una crisis económica y moral”, se afirmó durante el acto.

El evento también sirvió para presentar a otros postulantes, entre ellos el candidato a asambleísta departamental por la provincia Andrés Ibáñez, quien fue convocado al escenario como parte del equipo político que acompañará la campaña.

Mira la programación en Red Uno Play