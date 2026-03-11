Luego de un mes de las denuncias de presuntos hechos de corrupción en la Caja Petrolera de Salud (CPS), este miércoles se realizó una inspección a los ambientes de la institución con una comisión del Ministerio Público, con el objetivo de verificar las denuncias y recabar información para las investigaciones.

El director de la CPS, Rómulo Calvo, señaló que esta acción busca esclarecer las acusaciones y mejorar la calidad de atención que se brinda a los asegurados.

Según explicó la autoridad, durante la inspección se observaron irregularidades en distintos niveles dentro de la institución, las cuales ahora serán evaluadas por la Fiscalía en el marco de las investigaciones.

“Hay denuncias y hay cosas que son muy voz populi, como es la venta de fichas dentro de la institución para la atención por consulta externa, como también la extorsión que existe en el control de empresas, porque tenemos muchas empresas que han llegado para denunciar”, indicó Calvo.

El director también señaló que se identificaron irregularidades relacionadas con la asignación y manejo de ítems, además de otras áreas administrativas que actualmente se encuentran bajo revisión.

Calvo afirmó que la institución cuenta con información que incluye nombres y apellidos de personas que presuntamente estarían involucradas en estos hechos, tanto en el área de control de empresas como en filiación.

“Tenemos nombres y apellidos de las personas que serían el instrumento de extorsión dentro de la institución. Hay varios sectores que están en la mira de la justicia porque están actuando de una forma irregular que daña la institución”, manifestó.

Asimismo, aseguró que se trabajará para identificar y desarticular posibles redes de corrupción dentro de la entidad, en coordinación con el Ministerio Público.

“Vamos a desenmascarar esta red de corrupción que existe dentro de la institución para poder seguir avanzando y brindar una salud adecuada a nuestros asegurados. Dejamos a la Fiscalía para que investigue si hay personas internas o externas que están generando daño financiero a la Caja Petrolera”, agregó.

Las investigaciones buscan establecer desde cuándo se habrían producido estas presuntas irregularidades y determinar responsabilidades, mientras la institución afirma que su prioridad es garantizar una atención transparente y eficiente para sus asegurados.

