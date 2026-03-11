¿Se puede ir a la cárcel por deudas de asistencia familiar y beneficios sociales? Un abogado lo explica

En Bolivia, las deudas en general no llevan a prisión. Sin embargo, existen dos situaciones específicas en las que el incumplimiento de una obligación económica puede derivar en consecuencias penales: el pago de asistencia familiar y el cumplimiento de beneficios sociales en materia laboral.

Según explicó el abogado David Méndez, para que una persona llegue a enfrentar una sanción de este tipo debe existir previamente un proceso legal completo. “Para que esto suceda tiene que haber un procedimiento, un proceso en sí”, señaló.

En el ámbito laboral, los conflictos por el pago de beneficios sociales suelen extenderse durante varios años. Méndez indicó que estos procesos pueden ser largos debido a las diferentes instancias judiciales que deben cumplirse.

“Los procesos laborales en Bolivia son procesos largos. Por ejemplo, un proceso que concluyó la semana pasada tardó cinco años para el pago de beneficios sociales”, explicó.

El especialista señaló que en muchos casos algunos empleadores intentan prolongar el proceso con la idea de que el trabajador se canse y abandone la demanda. Sin embargo, esa estrategia puede resultar contraproducente.

Esto se debe a que el monto que se fija en una sentencia de primera instancia se mantiene actualizado con el paso del tiempo. Es decir, mientras más dure el proceso, mayor puede ser el monto final que deberá pagar el empleador.

Para que una sentencia se ejecute, primero debe quedar firme, lo que implica pasar por distintas etapas judiciales. “En primera instancia el juez natural emite la sentencia, puede ser apelada por la parte que no está de acuerdo, pasa a sala y luego incluso puede llegar hasta Sucre”, detalló Méndez.

Ante esta situación, el jurista considera que la mejor alternativa para evitar largos litigios es la conciliación.

“Siempre es la mejor alternativa. Para que exista conciliación ambos tienen que ceder en sus posturas”, afirmó.

De acuerdo con su explicación, la ley laboral boliviana es proteccionista con el trabajador, por lo que el pago de beneficios sociales finalmente deberá realizarse. Si el proceso se prolonga, el empleador puede terminar pagando más debido al mantenimiento de valor del dinero y los gastos procesales.

En el caso de la asistencia familiar, el incumplimiento tiene un componente aún más sensible, ya que involucra el bienestar de menores de edad.

“La naturaleza de la asistencia familiar es brindar apoyo al menor. Estamos hablando de salud, alimentación y vestimenta. Los niños todos los días tienen que comer y estudiar”, señaló Méndez.

Por esta razón, no cumplir con esta obligación puede interpretarse como una vulneración de los derechos del menor.

El especialista también recordó que en materia laboral existe una diferencia de condiciones entre empleador y trabajador, lo que explica el carácter protector de la legislación.

Incluso en los procesos judiciales la carga de la prueba funciona de manera inversa: es el empleador quien debe demostrar que no tiene deudas con el trabajador.

Finalmente, Méndez subrayó que cualquier relación laboral genera derechos desde el primer día, incluso cuando el trabajo se realiza en un hogar.

“Todas las personas que ejercen una función o realizan un trabajo deben ser remuneradas. Desde el día uno eso genera beneficios sociales, incluso si el contrato fue verbal”, concluyó.

