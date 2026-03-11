Atención: el dólar paralelo presenta variaciones la tarde de este miércoles 11 de marzo

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo presentó este miércoles de marzo una ligera variación al mediodía respecto a los valores registrados en las primeras horas de la jornada, en un contexto marcado por la persistente tensión entre la oferta y la demanda de divisas en el país.

De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:24 la moneda norteamericana se cotizaba en Bs 9,21 para la venta y Bs 9,23 para la compra. En comparación con la mañana, cuando alcanzó Bs 9,25 para la venta y Bs 9,31 para la compra, se observa un leve ajuste en los valores.

Por su parte, el denominado dólar blue, reportado por bolivianblue.net, también mostró pequeños movimientos dentro del mercado informal, situándose en Bs 9,20 para la venta y Bs 9,21 para la compra. Aunque las cifras se mantienen dentro de un rango similar, se registran ligeras diferencias entre ambas plataformas de referencia.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son observadas de cerca por ciudadanos, comerciantes y sectores económicos que realizan transacciones en moneda extranjera, especialmente en un escenario donde la disponibilidad de divisas incide directamente en el comportamiento diario del tipo de cambio.

Cotización del dólar paralelo

Venta: Bs 9,21

Compra: Bs 9,23

Así se cotiza el dólar paralelo la tarde de este miércoles

Cotización del dólar blue

Venta: Bs 9,20

Compra: Bs 9,21

Así se cotiza el dólar blue la tarde de este miércoles

