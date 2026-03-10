¿Qué pasa con los billetes de la serie B? Esto dice el Gobierno

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, rechazó la posibilidad de legalizar los billetes sustraídos del avión Hércules C-130 que se accidentó en El Alto, aunque señaló que la decisión podría ser discutida en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La autoridad explicó que, aunque el tema fue analizado ante las críticas de algunos sectores de la población, el Ejecutivo no puede validar dinero obtenido de forma ilícita.

“La Asamblea es libre de hacer eso, pero la posición, por lo menos en el ministerio, es absolutamente clara: no se puede legalizar lo robado, no se puede legalizar lo hurtado y además puesto en circulación de una manera ilegal”, afirmó.

Espinoza lamentó que, tras el accidente ocurrido la tarde del 27 de febrero, algunas personas hayan intentado beneficiarse con dinero que no les pertenece, en medio de una tragedia que dejó más de 20 personas fallecidas.

El ministro recordó que el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, también descartó la posibilidad de legalizar los billetes, señalando que una medida de ese tipo solo podría ser definida por el Legislativo.

“Si alguien roba alguna cámara, aparato o alguna cosa y el Gobierno legaliza eso robado, estamos incumpliendo no solamente las leyes, sino también estamos faltando a un principio básico”, sostuvo.

La autoridad insistió en que los billetes sustraídos no tienen curso legal, por lo que no pueden circular dentro del sistema financiero.

Serie B y controles del sistema financiero

Los cuestionamientos surgieron luego de que ciudadanos reportaran dificultades para utilizar billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la serie B en comercios y en el transporte público, debido al temor de que provengan del accidente.

Sin embargo, Espinoza aseguró que la cantidad de billetes sustraídos representa una fracción mínima en comparación con el total de esa serie que circula de manera legal.

“Entendemos la preocupación de la ciudadanía, pero los billetes que han sido sustraídos son muy pocos en comparación con la totalidad de los billetes”, afirmó.

Explicó además que el sistema financiero cuenta con mecanismos para detectar estos billetes, los cuales pueden ser identificados en cajeros automáticos o ventanillas bancarias, perforados y posteriormente destruidos.

