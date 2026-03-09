TEMAS DE HOY:
Economía

Gobierno descarta legalizar billetes serie B del avión siniestrado en El Alto

El Gobierno ratifica que los billetes recolectados en el sitio del accidente en El Alto son considerados nulos. El Ejecutivo pasa la responsabilidad al Legislativo. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

09/03/2026 17:13

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó que el Gobierno no puede legalizar los billetes de la serie B que fueron transportados en el avión C-130 Hércules que se siniestró el viernes 27 de febrero en la ciudad de El Alto.

La autoridad señaló que cualquier decisión sobre la posible circulación de esos billetes debe ser analizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALP), que podría tratar un proyecto de ley al respecto. Sin embargo, desde el Ejecutivo insistió en que no corresponde legalizar dinero que fue obtenido de manera irregular.

La posición, por lo menos del Ministerio de Economía, es clara: no se puede legalizar lo robado, lo que ha sido hurtado y puesto en circulación de manera ilegal. La discusión está en el Congreso; ellos tendrán que ver cómo van a proceder, pero nosotros tenemos claro que hay principios que no se pueden violentar”, sostuvo Espinoza.

El tema de los billetes de la serie B ha generado debate en el ámbito político y económico, luego del accidente aéreo ocurrido en El Alto, que derivó en cuestionamientos sobre el destino y la posible circulación de ese dinero.

