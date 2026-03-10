Un brutal crimen sacudió a la ciudad de Santana, en el estado amazónico de Amapá, al norte de Brasil. Ana Paula Viana Rodrigues, una estudiante universitaria de 19 años, fue asesinada por estrangulamiento la tarde del pasado lunes mientras cumplía su jornada laboral en un comercio local.

El crimen y la respuesta policial

Ana Paula, quien cursaba las carreras de Ciencias Biológicas y Farmacia en la Universidad Federal de Amapá (Unifap), se encontraba sola en el establecimiento cuando fue abordada por el atacante. La dueña del local, al notar movimientos sospechosos a través de las cámaras de seguridad, alertó a una patrulla policial que pasaba por la zona. Al ingresar al depósito de la tienda, los agentes hallaron el cuerpo de la joven con signos de violencia.

En una respuesta calificada como "tolerancia cero" por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad (Policía Militar, Civil y el Grupo Táctico Aéreo) desplegaron un operativo que permitió la captura del sospechoso en menos de seis horas.

El sospechoso: un peligroso reincidente

El detenido fue identificado como Cláudio Pacheco, de 42 años, conocido bajo el alias de "Coringa". Según informaron las autoridades, Pacheco era un prófugo de la justicia que no había regresado a prisión tras un permiso de salida temporal en octubre del año pasado. El hombre ya contaba con una condena previa por el homicidio de una vecina en 2018.

Durante el arresto, la policía incautó prendas de vestir con manchas de pintura, resultado de la lucha corporal con la víctima. Según el capitán Bryan Muller, del Grupo Tático Aéreo (GTA), el agresor intentó pintar las manos de la joven para ocultar marcas de defensa y evidencias del forcejeo.

Investigación en curso

Aunque inicialmente se investiga como un caso de latrocino (robo seguido de muerte), debido a que el teléfono celular de la víctima fue localizado en un punto de venta de drogas donde el sospechoso lo habría intercambiado, la policía no descarta la tipificación de feminicidio.

"La respuesta a este acto cobarde es prueba del trabajo de inteligencia que venimos realizando", declaró el Secretario de Seguridad Pública de Amapá, Cézar Vieira, quien también envió sus condolencias a la comunidad académica y a la familia de la joven.

El caso permanece bajo la jurisdicción de la 1ª Delegación de Policía de Santana, que trabaja en reunir todas las pruebas necesarias para asegurar que el procesado reciba el máximo rigor de la ley.

