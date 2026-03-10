¿Qué pasará con los combustibles en Bolivia? Gobierno responde ante cambios del precio del petróleo

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, aseguró que el Gobierno no tomará decisiones apresuradas frente al reciente incremento del precio internacional del petróleo, al señalar que el mercado energético presenta alta volatilidad.

Durante una conferencia de prensa, la autoridad explicó que el barril de petróleo registró fluctuaciones recientes entre 110 y 120 dólares, aunque posteriormente volvió a descender.

“Las decisiones de un gobierno no se toman por el precio de un día o de dos días. Primero hay que ver si esta subida es permanente o solo coyuntural”, afirmó Espinoza.

El ministro sostuvo que anunciar un incremento en el precio de los combustibles basándose en picos temporales sería una decisión irresponsable, debido a que el comportamiento del mercado internacional puede variar en pocos días.

Además, recordó que el combustible que actualmente se distribuye en el país fue adquirido con anticipación. Según explicó, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) realiza compras con periodos de entre 20 y 30 días, lo que reduce el impacto inmediato de los cambios en el mercado externo.

“YPFB compra combustible más o menos en periodos de 20 a 30 días, y el combustible para esta temporada ya está comprado. Por lo tanto, los precios para estos días ya están asegurados”, señaló.

Estrategia para reducir impacto del mercado internacional

Espinoza informó que el Gobierno trabaja en una estrategia para importar petróleo crudo y aprovechar la capacidad de refinación nacional, una medida que busca reducir la dependencia de la compra de combustibles refinados en el exterior.

“En el pasado Bolivia priorizaba la importación de diésel y gasolina, mientras que ahora se busca fortalecer el proceso de refinación interna. Esto permitirá que los incrementos del precio del petróleo en el exterior no impacten como antes en nuestra economía”, explicó.

La autoridad agregó que, si el comportamiento del precio internacional se mantiene por varias semanas, el Gobierno evaluará medidas económicas. Sin embargo, insistió en que cualquier decisión se basará en tendencias sostenidas y no en variaciones temporales.

