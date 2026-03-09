TEMAS DE HOY:
Médicos protestan por reducción de presupuesto en hospitales

Médicos del complejo hospitalario de Miraflores, en la ciudad de La Paz, realizaron este miércoles bloqueos y protestas en la avenida Saavedra para denunciar una fuerte reducción del presupuesto destinado a los hospitales públicos, situación que está afectando gravemente la atención a los pacientes.

Juan Marcelo Gonzáles

09/03/2026 19:42

Foto: Médicos bloquean (captura de video)
La Paz

El dirigente médico Fernando Romero explicó que los recursos asignados para el funcionamiento de los hospitales se redujeron de Bs 16 millones a 6 millones, lo que ha generado serias dificultades para la compra de medicamentos, insumos y el mantenimiento de equipos médicos.

“Antes trabajábamos con 16 millones cada cuatrimestre; hoy nos han dado solo 6 millones de recursos. Nos han reducido a un tercio el presupuesto del hospital”, denunció.

Falta de insumos y equipos

Romero señaló que la reducción presupuestaria ha provocado una escasez crítica de insumos médicos, al punto de que algunos hospitales ya no cuentan ni siquiera con materiales básicos.

“No podemos pagar mantenimiento de ecógrafos, incubadoras ni monitores. Ni siquiera jeringas podemos comprar para poner un medicamento o tomar una muestra”, afirmó.

De acuerdo con el dirigente, esta situación también afecta la compra de reactivos de laboratorio y medicamentos, lo que obliga a los centros médicos a priorizar la atención de emergencias.

Ante esta situación, los médicos pidieron al Gobierno nacional y a las autoridades del sector revisar la asignación de recursos y garantizar el presupuesto necesario para el funcionamiento de los hospitales.

 

