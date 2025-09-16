“La pizarra del terror”: pacientes con cáncer enfrentan incertidumbre por paro de 24 horas

Trabajadores del sector salud acatan un paro de 24 horas en los tres niveles del sistema, suspendiendo las consultas externas y dejando a pacientes con enfermedades graves en una situación crítica.

“Todas las personas están viendo desolados la pizarra del terror, para algunos y para otros la pizarra de la muerte”, señaló Lihetzer Zenteno, representante de pacientes con cáncer, en referencia a la suspensión de las consultas.

Zenteno anunció que los pacientes afectados están tomando acciones legales. “Estamos ya tomando acciones con los abogados, hemos entregado contactos a la Gobernación y el día miércoles tenemos una reunión para comenzar mesas de trabajo con un plan de contingencia. Nuestro objetivo es detener estos paros definitivamente. No estamos en contra de las protestas del sector, pero deben buscar mecanismos que no afecten la salud de la población”, dijo.

El representante enfatizó que la vida de los pacientes corre peligro. “Como indiqué, esa pizarra es del terror y para otros es la muerte. Lastimosamente, en este momento tenemos un paciente crítico, que tenía su consulta programada para hoy y no sabemos qué pasará con su vida mañana”, concluyó.

