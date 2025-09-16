TEMAS DE HOY:
“Es un día menos de vida”: Paro de trabajadores de salud deja sin atención a pacientes que dependen de diálisis

Representantes de pacientes renales analizan salir a las calles si el paro persiste, ya que consideran que incluso un solo día sin tratamiento puede comprometer seriamente la salud de quienes dependen de la diálisis.

Charles Muñoz Flores

16/09/2025 13:26

Paro de trabajadores de salud pone en peligro a pacientes renales. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Silvia Jiménez, una paciente renal de 50 años, vive con temor ante la medida de paro de 24 horas que afecta a los trabajadores de salud en el país.

Jiménez, que requiere diálisis tres veces por semana, expresó su angustia: “Si no me atienden, ¿a dónde voy a ir a dar, si todo está cerrado y no lo atienden a uno?”, relató.

La paciente advirtió que saltarse una sesión de diálisis puede ser mortal. “Tengo miedo no ser atendida, uno se hincha y se puede morir. Si o si tengo que ser atendida yo”, añadió.

Representantes de pacientes renales analizan salir a las calles si el paro persiste, ya que consideran que incluso un solo día sin tratamiento puede comprometer seriamente la salud de quienes dependen de la diálisis.

Marco Antonio Torrez, representante de este grupo, señaló: “Un día de paro es un día menos de nuestra vida, porque si no llegamos a ser atendidos podemos llegar a terapia intensiva y fallecer”.

Más de 2.000 pacientes renales podrían verse afectados por la medida, y los representantes no descartan manifestaciones si los hospitales permanecen cerrados. “Si este paro continúa, nosotros tendremos que salir a las calles, no nos queda a otra. Somos más de 2.000 dializados”, aseguró Torrez.

