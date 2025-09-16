Vecinos de Los Pozos viven el terror: robos con cuchillos a la orden del día

Los vecinos y comerciantes de la zona de Los Pozos, específicamente en el pasillo Obispo Aguirre entre calle Barrón y Avaroa, denuncian una creciente ola de robos, asaltos y amenazas perpetradas por individuos armados con cuchillos.

“En la noche más que todo es lleno de maleantes, a todos nos cuesta ganarnos la vida para comprarse sus cosas, teléfonos, y fácilmente ellos roban”, relató un vecino afectado por la inseguridad. Otra transeúnte indicó que los delincuentes “asaltan a la gente, roban, le quitan sus pertenencias”.

La presencia de estos antisociales ha convertido la zona en lo que algunos describen como una “zona roja”, donde los robos se multiplican y la población vive con temor constante. “El miedo y el temor que siempre hay, porque ellos paran armados, cargan cuchillos”, agregó otro residente.

Durante un recorrido periodístico, un sujeto incluso mostró un cuchillo al equipo de Notivisión de Red Uno, en un acto de intimidación. En las imágenes se observa al hombre sosteniendo el arma blanca en su mano izquierda mientras mira desafiante a las cámaras.

Comerciantes y transeúntes piden la intervención inmediata de las autoridades policiales para garantizar la seguridad en la zona. “Pedimos seguridad”, concluyó un ciudadano que trabaja en la calle afectada.

