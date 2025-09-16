“Le arrebataron la inocencia”: niña fue abusada tras salir de su colegio y abandonada en un lote baldío

Un hecho que causa indignación y dolor se registró en el barrio Petrolera La Guardia, en Santa Cruz. Una menor de 9 años fue encontrada en un lote baldío, con signos de haber sido abusada, poco después de salir de su unidad educativa.

Según el testimonio de vecinos, la niña fue hallada llorando, con la ropa rasgada y en estado de shock. De inmediato fue trasladada a un centro asistencial, mientras la Policía y la Defensoría de la Niñez activaron los protocolos de atención y búsqueda del agresor.

“Todos los papás estamos alarmados por lo que ha pasado con una niña, le quitaron prácticamente la inocencia”, relató una vecina que acompañó el rescate.

De acuerdo con la declaración preliminar de la víctima, su atacante sería un hombre alto, de tez blanca, que la interceptó en el trayecto hacia su casa y le tapó la boca antes de llevarla al terreno abandonado. Fue un vecino de la zona quien la encontró y alertó a la comunidad.

El hecho generó temor entre los padres de familia del colegio, quienes este martes sostendrán una reunión para definir medidas de seguridad y exigir acciones a las autoridades. “Queremos que limpien los lotes baldíos, porque son un riesgo para los niños y un refugio para delincuentes”, expresó una madre de familia.

Las autoridades policiales confirmaron que se inició una investigación para dar con el paradero del agresor.

