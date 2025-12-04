Tres nuevos asambleístas asumen en Santa Cruz tras expulsiones y renuncias

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz formalizó este jueves la incorporación de Rony Justiniano, Augusta Peña y Marta Gutiérrez a la Asamblea Departamental, en reemplazo de Antonio Talamás, Keila García y Kathia Quiroga, luego de que Creemos impulsara procesos de expulsión y se concretaran renuncias vinculadas a cargos nacionales.

El acto de entrega de credenciales se realizó en instalaciones del TED cruceño y marcó el cierre de un proceso interno que se extendió por varios meses. Los tres nuevos asambleístas asumirán de inmediato las funciones dejadas por representantes de la alianza Creemos.

Talamás y García fueron apartados tras un proceso de transfugio activado por su propia bancada. El Órgano Electoral validó la expulsión y habilitó la sustitución, un paso clave para que sus suplentes puedan asumir el curul sin observaciones.

Por otro lado, Quiroga dejó la Asamblea Departamental luego de resultar electa como senadora en los comicios de agosto. Su suplente, Estibaliz Bravo, también renunció tras asumir un cargo nacional, lo que habilitó una reposición completa de la representación.

Talamás y García cuestionaron la decisión del TED. Aseguraron que la resolución vulnera principios constitucionales y anunciaron que evaluarán acciones para revertirla. Pese a las objeciones, el ente electoral mantuvo su postura y procedió con la entrega de credenciales.

Mira la programación en Red Uno Play