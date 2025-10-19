Se instala sala plena del TED en Santa Cruz para el cómputo de votos

Este domingo 19 de octubre, apenas unos minutos después de las 18:00, se instaló la sala plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) Santa Cruz para realizar el cómputo oficial de los votos en el departamento; sin embargo, esta ingresó en cuarto intermedio.

A las 17:15, llegó la primera maleta electoral con las respectivas actas para realizar el recuento oficial hasta el centro de cómputo instalado en Fexpocruz.

“Han comenzado a arribar las primeras maletas electorales, acto seguido hemos instalado la sala plena permanente. Hemos puesto en 0 el sistema de cómputo departamental de resultados, el sistema está limpio, luego procedimos a un cuarto intermedio hasta esperar que llegue un número considerable”, explicó Claros.

A las 19:30 se reinstaló la sala plena permanente en presencia de los delegados de las fuerzas políticas Libre y PDC, para que sean testigos en la apertura de los sobres que contienen actas de escrutinios y conteos.

“Luego hemos procedido a invitarlos para hacer la apertura de los sobres, la exibición de las actas y dentro de los flujos de los diferentes módulos del sistema. Todas estas actas deben ser escaneadas y luego a digitalización, ahí tenemos transcripción 1 y transcripción 2 y de ser el caso control de calidad, para que lleguen finalmente a juzgamiento en sala plena”, señaló Claros.

Noticia en desarrollo

Mira la programación en Red Uno Play