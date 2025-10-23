TEMAS DE HOY:
Nacionales

Gobierno anuncia operativo especial de seguridad para la transmisión del mando presidencial

Ríos detalló que el Gabinete de ministros aprobó dos decretos supremos orientados a garantizar tanto el proceso de transición como los actos protocolares del cambio de mando.

Silvia Sanchez

23/10/2025 10:55

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este martes sobre el despliegue de un amplio operativo de seguridad con motivo de la transmisión del mando presidencial, prevista para el 8 de noviembre. La Policía Boliviana será la encargada de resguardar a los altos dignatarios que llegarán al país y de proteger las instituciones electorales.

Ríos detalló que el Gabinete de ministros aprobó dos decretos supremos orientados a garantizar tanto el proceso de transición como los actos protocolares del cambio de mando.

“Un decreto establece la transición de mando en función de la entrega de la documentación, a cargo del Ministerio de la Presidencia. El segundo regula los actos protocolares y los gastos previstos para los festejos del 8 de noviembre”, explicó en conferencia de prensa.

El ministro precisó que la Unidad de Seguridad de Dignatarios del Estado (USEDI) será la responsable de la seguridad durante los actos oficiales, como cuerpo especializado en la protección de las máximas autoridades nacionales y extranjeras.

Asimismo, se dispuso el refuerzo de la seguridad en los Tribunales Electorales Departamentales y en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ante las movilizaciones registradas en los últimos días tras la segunda vuelta presidencial.

“Se ha dispuesto un plan de operaciones a nivel nacional para garantizar el normal desarrollo de los actos de transmisión de mando, la seguridad de los dignatarios invitados y el resguardo de las instalaciones institucionales”, añadió.

El operativo —coordinado entre el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio de la Presidencia— incluirá controles en los accesos a la sede de Gobierno y patrullajes preventivos en los principales puntos de concentración ciudadana.

 

