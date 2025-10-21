El presidente electo, Rodrigo Paz, anunció que ya tiene conformado su gabinete de gobierno

En una entrevista exclusiva con Red Uno, el presidente electo explicó este lunes que la conformación del gabinete ya se encuentra definido y que el proceso se desarrolla con responsabilidad.

“El gabinete será anunciado cuando corresponda. Ya hay un equipo conformado y las decisiones asumidas, y más adelante iremos anunciando, no solo a través de aquellos que serán miembros del gabinete, hombres y mujeres que serán partícipes”, afirmó Paz.

El presidente electo recalcó que su gobierno actuará con transparencia y que las decisiones se comunicarán con claridad a la población.

“Se tomarán las decisiones con mucha claridad y transparencia al país, para que todo sea previsible y sepamos cuál es la ruta, la cual ya la hemos explicado en campaña, pero ahora, desde el gobierno, hay que darle certidumbre al país”, expresó.

Paz también hizo referencia a la incertidumbre política y económica que, según dijo, marcó los últimos años, y aseguró que su gestión buscará transmitir confianza y estabilidad.

“Si algo ha ocurrido en los últimos tres o cuatro años es el manejo de la incertidumbre como parte de la gestión. Yo no voy a generar incertidumbre”, subrayó.

El presidente electo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), asumirá oficialmente el mando del país tras su victoria en el balotaje del 19 de octubre.

Mira la programación en Red Uno Play