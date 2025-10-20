TEMAS DE HOY:
tensión operativos policiales ciudadano

Tensión en Santa Cruz tras el triunfo de Rodrigo Paz en la segunda vuelta

Luego de que el sistema electoral preliminar confirmara la victoria del candidato del PDC, Rodrigo Paz Pereira, sobre Jorge “Tuto” Quiroga, se registraron incidentes y enfrentamientos en diferentes puntos de Santa Cruz.

Ligia Portillo

20/10/2025 6:40

Tensión en Santa Cruz tras el triunfo de Rodrigo Paz en la segunda vuelta. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

La noche de este domingo, Bolivia vivió una jornada electoral que culminó con la confirmación del triunfo del candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira, en el balotaje frente al postulante de Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga.

Sin embargo, las celebraciones políticas se vieron empañadas por disturbios y enfrentamientos en la ciudad de Santa Cruz. En inmediaciones del Cristo Redentor, decenas de personas se concentraron para manifestar su rechazo a los resultados, generándose momentos de tensión con grupos contrarios.

Testigos reportaron quemas de llantas utilizadas como fogatas y bloqueos esporádicos en las avenidas cercanas. Efectivos policiales acudieron al lugar para dispersar a los manifestantes y restablecer el orden, mientras el tránsito vehicular permaneció interrumpido por varias horas.

No se registraron heridos de gravedad ni detenciones confirmadas, aunque las autoridades informaron que mantienen un operativo de control preventivo en distintos puntos del departamento para evitar una escalada de violencia.

El Tribunal Supremo Electoral ratificó que el sistema de resultados preliminares funcionó con total normalidad, desmintiendo cualquier manipulación o interrupción en la transmisión de datos.

 

