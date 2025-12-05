(Video) Indignación en Cochabamba: rescatan a un perro gravemente herido dentro de su vivienda

Una escena de alarma se vivió este jueves en la zona sur de Cochabamba, en Pucara, cuando un perro fue atacado dentro de su propio domicilio por otros dos canes que también pertenecían al mismo dueño.

Los gritos y aullidos alertaron a los vecinos, y el hecho quedó registrado en un video que se viralizó, mostrando el momento en que los dos perros agredían sin pausa al animal afectado.

Según se conoció, el perro había sido adoptado recientemente por el propietario tras ser rescatado de la vía pública. Sin embargo, la convivencia dentro del domicilio derivó en un episodio violento.

“Lamentablemente, existía la presencia de dos canes de raza presuntamente peligrosa que estaban infligiendo agresiones bastante invasivas a un perrito de la raza Golden”, explicó Diego Prudencio, director de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba.

El funcionario señaló que los tres animales vivían bajo el mismo techo, lo que hace el caso aún más inusual.

El estado crítico del Golden y la intervención de Zoonosis

Tras la denuncia, personal de Zoonosis acudió al lugar para auxiliar al animal, cuyo estado de salud fue calificado como “muy delicado”.

“Lamentablemente tiene lesiones gravísimas ocasionadas por las mordeduras, así como también un cuadro de miasis, producto ya de los gusanos que son parte del proceso típico de las moscas”, detalló Prudencio.

El perro fue trasladado a las instalaciones de Zoonosis, donde recibe atención urgente para su estabilización y recuperación.

Medidas contra el propietario

Las autoridades notificaron al dueño para que se presente este viernes en las oficinas de Zoonosis.

Además, está previsto que personal de Zoonosis regrese al domicilio para retirar a los dos perros y someterlos a una valoración.

Prudencio adelantó que el caso será evaluado bajo un contexto especial, considerando que los tres animales pertenecen al mismo propietario. Las sanciones podrían alcanzar los 2.500 bolivianos, dependiendo del resultado de la investigación.

