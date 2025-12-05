Alexa revela cuáles son las peticiones y nombres más repetidos en 2025

Las consultas dirigidas a Alexa a lo largo de 2025 muestran un fuerte interés por las figuras públicas. Las preguntas sobre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Elon Musk encabezan el listado, centradas en datos biográficos como la estatura, el patrimonio o la situación sentimental. El interés se extiende también a artistas españoles e internacionales, entre ellos Aitana, Shakira, Melody y Julio Iglesias, que acumularon miles de solicitudes.

Los temas globales figuran igualmente entre las búsquedas más destacadas. La evolución del Bitcoin, la cifra estimada de población mundial y la edad de la reina Letizia se situaron entre las cuestiones más frecuentes formuladas al asistente de voz.

En el ámbito musical, Bad Bunny lideró la reproducción de álbumes con Debí Tirar Más Fotos, seguido por trabajos de Karol G, Aitana y Quevedo. Las canciones más pedidas incluyeron APT. de ROSÉ y Bruno Mars, Espresso Macchiato de Tommy Cash y Potra Salvaje de Isabel Aaiún y Fernando Moreno.

El deporte continúa como una de las áreas con mayor volumen de consultas. El fútbol se mantiene a la cabeza, acompañado por un interés creciente en tenis y Fórmula 1, donde los nombres de Cristiano Ronaldo y Carlos Alcaraz se repiten de forma constante.

En cuanto al audio, el podcast Nadie Sabe Nada, presentado por Andreu Buenafuente y Berto Romero, volvió a situarse como el más escuchado del año. Le siguieron otros espacios consolidados, como El Larguero, La rosa de los vientos y La Brújula.

Para Amazon, estos resultados confirman que Alexa no solo cumple funciones prácticas en el hogar, sino que actúa como termómetro de las tendencias que marcan el interés público en España.

