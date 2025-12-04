Ministro de Economía pide modificar el Presupuesto 2026 hasta febrero y anuncia reducción del déficit fiscal en 30%

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados recibió este jueves al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, para explicar las modificaciones que el Órgano Ejecutivo requiere realizar al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, presentado originalmente por el anterior gobierno.

Al término de la sesión, Espinoza informó que la administración actual debe elaborar prácticamente desde cero un nuevo presupuesto, debido a inconsistencias técnicas y proyecciones irreales en el documento heredado.

“Nosotros tenemos que encarar de cero la realización de un presupuesto. Eso significa que lo que le estamos pidiendo a la Asamblea es que nos permitan modificarlo hasta el 28 de febrero de 2026, y, además, como una señal de responsabilidad, vamos a reducir el déficit fiscal que nos dejaron proyectado en esta ley de presupuesto en al menos 30%. Eso es lo que se ha planteado a la Asamblea y ha sido aprobado”, explicó.

El ministro señaló que, si bien el presupuesto nominal presentado por el anterior gobierno se mantendrá, este solo funcionará como un marco provisional, ya que el Ejecutivo iniciará de inmediato un proceso de reformulación.

“No vamos a hacer modificaciones inmediatas porque el proceso presupuestario toma entre cuatro a seis meses. Solo la elaboración de los parámetros macroeconómicos suele tomar un par de semanas, y lo que nos han dejado es un presupuesto absolutamente mal realizado, con proyecciones macroeconómicas fuera de la realidad”, agregó.

Espinoza afirmó que el objetivo central es construir un PGE técnicamente consistente, alineado con la situación económica real del país y con metas fiscales responsables que permitan recuperar la estabilidad.

