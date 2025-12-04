TEMAS DE HOY:
Abren postulaciones para vocales del TSE: estos son los requisitos

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, informó que desde este viernes se recibirán las postulaciones para vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo plazo se extenderá hasta el lunes 8 de diciembre.

Miguel Ángel Roca Villamontes

04/12/2025 10:48

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, informó que los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrán presentar su documentación ante la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa a partir de este viernes 5 de diciembre.

De acuerdo con el cronograma establecido, la recepción de postulaciones continuará hasta el lunes 8 de diciembre.

 

Requisitos para postular al TSE

  • Los aspirantes deben presentar la siguiente documentación:
  • Ser boliviano y tener al menos 30 años de edad.
  • Libreta de servicio militar (en el caso de los hombres).
  • No contar con pliego de cargo ni sentencia penal ejecutoriada (certificado de solvencia fiscal).
  • Acreditar experiencia profesional mínima de cinco años.
  • No haber ejercido previamente como vocal del TSE.
  • Certificar el dominio de al menos dos idiomas oficiales del Estado.
  • Estar inscrito en el padrón electoral.
  • No tener antecedentes de violencia (certificado de no violencia).

 

Cabrera informó que la Comisión Mixta de Constitución está coordinando un instructivo para que las instituciones encargadas de emitir la documentación requerida, como Rejap, Cenvi y Contraloría, habiliten atención este sábado y domingo con el fin de facilitar el proceso.

 

