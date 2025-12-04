Abren postulaciones para vocales del TSE: estos son los requisitos

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, informó que desde este viernes se recibirán las postulaciones para vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyo plazo se extenderá hasta el lunes 8 de diciembre.
04/12/2025 10:48
La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, informó que los postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrán presentar su documentación ante la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa a partir de este viernes 5 de diciembre.
De acuerdo con el cronograma establecido, la recepción de postulaciones continuará hasta el lunes 8 de diciembre.
Requisitos para postular al TSE
Cabrera informó que la Comisión Mixta de Constitución está coordinando un instructivo para que las instituciones encargadas de emitir la documentación requerida, como Rejap, Cenvi y Contraloría, habiliten atención este sábado y domingo con el fin de facilitar el proceso.
