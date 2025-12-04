Red Uno presente en el sorteo del Mundial 2026 desde el icónico Kennedy Center

Red Uno de Bolivia se encuentra en Washington, D.C., para cubrir en vivo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se realizará en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts. La sede, amplia e impecable, luce lista para recibir a la prensa, autoridades de la FIFA y las figuras más importantes del fútbol mundial.

Nuestro enviado especial, Pablo Bustillo, registró los preparativos y conversó con Claudio, un periodista argentino acreditado, quien destacó la organización del evento:

“Por ahora todo está siendo ágil y rápido, se ve que está todo organizado como en todos los eventos de la FIFA”. También reflexionó sobre la competencia: “En los mundiales no hay rivales fáciles, pero se puede aprender de experiencias pasadas, como cuando Argentina comenzó perdiendo y luego salió campeón”.

Entre los asistentes también se destacan figuras bolivianas que participaron en mundiales anteriores, como Marco “El Diablo” Etcheverry y Jaime Moreno, quienes estarán presentes para vivir de cerca el sorteo que definirá los grupos y los posibles rivales de todas las selecciones clasificadas.

Red Uno sigue de cerca cada detalle de la jornada, llevando a los televidentes bolivianos la emoción y el ambiente de este evento histórico que marca el inicio del camino hacia el Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play