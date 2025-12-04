TEMAS DE HOY:
Deportes

¿Argentina contará con Messi para el Mundial? Esto es lo último que se sabe

El capitán argentino destacó la ambición del equipo y advirtió que el factor suerte puede ser determinante en la competencia.

Martin Suarez Vargas

04/12/2025 13:06

Lionel Messi jugador de la selección de Argentina. Foto: Internet.
Argentina.

A pocas horas del sorteo del Mundial 2026, Lionel Messi habló sobre las expectativas de la Selección argentina y su posible participación en el torneo que se disputará en Estados Unidos. El astro argentino declaró a un importante medio de comunicación del país que el plantel mantiene intacta su determinación:

“Es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”.

Messi recordó la experiencia de Qatar 2022, donde Argentina resolvió partidos difíciles ante Países Bajos y Francia desde los penales.

“Podés llegar a los penales y no ganar”, advirtió, resaltando que detalles mínimos pueden cambiar el destino de un equipo en un Mundial.

Asimismo, subrayó la dificultad de consagrarse campeón, señalando que cualquier rival puede complicar a la Selección y que jugadas como un tiro en el palo pueden ser decisivas. El capitán dejó así en suspenso su participación, mientras el equipo mantiene su ambición y compromiso rumbo a la próxima Copa del Mundo.

