"Estamos volviendo a recuperar el nivel": Héctor Garibay brilló en Colombia

El atleta boliviano Héctor Garibay continúa dejando huella en el atletismo internacional. Recientemente, se destacó en una competencia realizada en Tumaco, Colombia, donde enfrentó a corredores de alto nivel.

Este logro representa un impulso importante para el deportista, quien reconoce que “un triunfo así es casi lo que necesita un atleta para seguir adelante”.

Garibay explicó que su desempeño estuvo condicionado por las altas temperaturas y la humedad del lugar.

“Hemos tenido que recurrir a tecnología para mantenernos en buenas condiciones, como un cintillo que regula la temperatura corporal mediante el sudor”, indicó. Además, señaló que logró un margen de 40 segundos sobre el segundo lugar, un corredor colombiano de gran nivel.

Respecto a su ausencia en los Juegos Bolivarianos, aclaró que se debió a irregularidades en la federación de atletismo del país y a la falta de apoyo a los deportistas. Sin embargo, confía en que la renovación de la federación próximamente permitirá un mayor respaldo a los atletas.

Mirando hacia el futuro, ya tiene programada una competencia en Europa para los próximos meses, con el objetivo de mejorar su marca personal y acercarse a la clasificación para los Juegos Panamericanos y el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

“Siempre es motivante representar a Bolivia y saber que los triunfos generan alegría en mucha gente. No compito solo por mí, sino por todo un país”, expresó.

Con esta destacada actuación, Héctor reafirma su condición de referente del atletismo boliviano y continúa poniendo en alto el nombre del país en competencias internacionales.

