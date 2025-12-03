Blooming arrasa con ABB y se afianza en el cuarto puesto de la División Profesional

En la fecha 27 de la División Profesional, Blooming se impuso con contundencia sobre ABB, venciendo 6-0 en el estadio Real Santa Cruz. Los goles del partido fueron obra de Moisés Villarroel (2' 1T), Marc Enoumba (7' 1T), César Menacho (19' 1T y 26' 2T), Denilson Duran (23' 1T) y Richet Gómez (42' 2T).

El delantero César Menacho brilló con dos anotaciones y dos remates al arco rival, consolidándose como el jugador más destacado del encuentro. Por su parte, Marc Enoumba fue clave en la defensa y además sumó un gol para el equipo local.

El estratega Mauricio Soria alineó a Blooming con un esquema 4-4-2, colocando a Braulio Uraezaña en el arco; Gabriel Valverde, Marc Enoumba, Richet Gómez y Denilson Duran en la defensa; Richard Spenhay, Moisés Villarroel, Matías Abisab y Guido Vadalá en el mediocampo; y Luis Chavez junto a César Menacho en la ofensiva. ABB, dirigido por Pablo Godoy, respondió con un 4-4-2 con Fabián Pereira en portería y Raúl Ardaya y Gary Rea en ataque.

Durante el encuentro, se registraron varias modificaciones en ambos equipos y algunas amonestaciones, destacando la tarjeta a Richard Spenhay por Blooming y a Gary Rea y Sebastián Galindo por ABB.

Con este resultado, Blooming suma 43 puntos y ocupa el cuarto lugar, mientras que ABB se mantiene en el décimo cuarto puesto con 23 unidades. En la próxima jornada, el equipo cruceño visitará a Totora Real Oruro, y ABB se enfrentará a Nacional Potosí como visitante.

