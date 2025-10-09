Tensión en Blooming por deudas y conflictos internos

La crisis económica y deportiva golpea nuevamente a Blooming. El club atraviesa momentos de incertidumbre luego de que Mario Cronenbold revelara que algunos jugadores llegaron a los golpes con el director técnico, debido al malestar que existe por la falta de pagos.

Según se conoció, la dirigencia académica adeuda tres meses de sueldo al plantel profesional, aunque prevé cancelar un mes en el transcurso de este jueves, con el objetivo de calmar los ánimos y asegurar que los jugadores retornen sin inconvenientes a los entrenamientos este viernes, tras dos días de descanso y una jornada de revisión médica.

Además de los problemas económicos, Blooming enfrenta un panorama complicado por las siete bajas por lesión que afectan al equipo. Ante este escenario, la directiva busca recomponer la armonía interna y concentrar al grupo de cara al partido del martes ante Always Ready, en El Alto, programado para las 15:00, antes de recibir a Bolívar el sábado 18 de octubre, en horario y estadio aún por confirmar.

El panorama en la institución celeste continúa siendo incierto, mientras los hinchas esperan una pronta solución que permita al equipo enfocarse nuevamente en lo futbolístico.

