¡Tierno homenaje! Hizo una falda con las corbatas de su papá fallecido y la usó en su graduación (VIDEO)

La emoción llegó envuelta en un gesto simple, pero cargado de amor. Verónica Franco, una joven colombiana de 22 años, decidió que su padre —quien falleció por una infección de Covid-19 el 23 de diciembre de 2023— debía estar presente en su graduación universitaria. Y encontró una manera profundamente simbólica de lograrlo: llevó puesta su prenda más icónica, el accesorio con el que siempre lo recordaba.

El momento quedó registrado en un video de TikTok que rápidamente tocó el corazón de miles. En las imágenes, Verónica aparece luciendo una pieza hecha con las corbatas de su papá, un homenaje que ella describe como “necesario” para sentirlo cerca en el día que él más había esperado.

“Nosotros dos éramos muy cercanos y dejó un vacío demasiado grande. Me siento incompleta, y pensar que nunca más lo abrazaré, que no cogeré su mano, me destruye”, relató a un medio local. “Fue un momento muy duro para nosotras tres”, agregó, refiriéndose a ella, su hermana y su madre.

El proceso para convertir las corbatas en una prenda memorable fue también un acto de unión familiar. Su hermana mayor, Valeria, y su mamá se sumaron a la misión de darle forma al homenaje. No fue sencillo: las corbatas pesaban demasiado para coserlas a una prenda convencional.

“Mi mamá empezó a buscar la forma y dónde poner las corbatas, porque pesan demasiado. No se podía en tela ni en sintético. Un día ella dijo que en un cinturón de cuero era lo mejor”, recordó Verónica. Y así, con creatividad y amor, tejieron una pieza única, tan resistente como los recuerdos que guarda.

El día de la graduación, Verónica no solo recibió un título universitario; también celebró el vínculo con su padre, ese que ni la distancia ni la ausencia han logrado apagar. Su historia conmovió a miles porque, en medio del dolor, ella encontró una forma luminosa de decirle “gracias” a quien siempre creyó en ella.

A veces, los gestos más pequeños son los que llevan más vida dentro. Y en esa ceremonia, entre sonrisas, lágrimas y aplausos, un padre volvió a estar presente.

Mira el video:

