Ingenio en El Alto: vecinos usan una escalera de 7 metros para saltar bloqueos

La persistencia de los bloqueos en El Alto ha llevado a los ciudadanos a adoptar medidas extremas para desplazarse y cumplir con sus obligaciones.

En un video viralizado en redes sociales, se observa a decenas de personas utilizando una escalera de aproximadamente siete metros para escalar una pronunciada ladera y así rodear un cerco vial que paraliza las avenidas principales de la zona.

“Tenemos que cumplir con nuestras necesidades y obligaciones, y esos bloqueadores no nos detendrán”, comentó una usuaria mientras esperaba su turno para subir por la estructura improvisada.

Más de una decena de transeúntes hacían fila para ascender por esta precaria escalera, que se ha convertido en la única vía de escape para muchos vecinos ante la imposibilidad de usar las calles tradicionales.

Este hecho, además de reflejar la gravedad de la paralización vial, muestra la creatividad y persistencia de los ciudadanos frente a obstáculos inesperados, convirtiéndose en un símbolo de ingenio urbano en medio de la crisis de transporte.

