30 personas devuelven billetes del accidente aéreo en El Alto

Al menos 30 personas acudieron a dependencias policiales para devolver billetes que fueron recogidos tras el accidente aéreo ocurrido la pasada semana en la ciudad de El Alto.

El subcomandante departamental de la Policía, Javier Salgueiro, informó que entre lunes y martes ciudadanos entregaron aproximadamente 160 billetes de cortes de 10 y 20 bolivianos que habían sido transportados en la aeronave siniestrada.

“Han llegado aproximadamente entre 25 y 30 personas a esta entidad policial para devolver billetes que habrían estado en su poder y que estaban siendo transportados por el avión”, indicó la autoridad policial.

La Policía recomendó a las personas que aún tengan estos billetes en su poder que procedan a devolverlos para evitar inconvenientes o problemas al momento de realizar transacciones comerciales.

El hecho se remonta al pasado viernes, cuando un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que transportaba un cargamento de billetes se precipitó a tierra en inmediaciones del Puente Bolivia, en la ciudad de El Alto.

El siniestro dejó a varias personas fallecidas y heridas. Tras el impacto, algunos ciudadanos recogieron billetes que quedaron dispersos en el lugar del accidente, situación que ahora es parte de las investigaciones que realizan las autoridades.

Mira la programación en Red Uno Play