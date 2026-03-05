Inca Rancho se une en el dolor: Entre velas, el barrio despide a los cinco hermanos y a su madre

El salón de la sede de la OTB Inca Rancho, a la altura del kilómetro 8 de la avenida Villazón, se ha transformado en un santuario de silencio y pesar. Tras la tragedia que segó la vida de Noelia (9), Estrella (7), Rodrigo (5), César (2), una bebé de tres meses y su madre, Ana (31), el barrio ha decidido no soltarles la mano. Aunque inicialmente se ofreció un espacio municipal para el velorio, los vecinos fueron enfáticos: la familia pertenecía a esa zona y allí debían ser despedidos.

La imagen en la sede barrial es desoladora. Cinco ataúdes blancos, que guardan los restos de los menores, acompañan el féretro color café de la madre. David Mollo, el padre de familia y trabajador de metalmecánica que se encontró con la desgarradora escena tras su jornada laboral, permanece en el lugar sumido en un silencio absoluto, escoltado por su hermano y algunos allegados que llegaron desde Oruro.

Solidaridad ante la precariedad

La tragedia ha puesto de relieve la situación de extrema vulnerabilidad en la que vivía la familia. Residían en dos habitaciones pequeñas alquiladas, bajo el peso de dificultades económicas que, según las primeras investigaciones, habrían motivado el retiro de los niños de la escuela en la presente gestión. Ante esta realidad, la Asociación de Funerarias de Cochabamba ha asumido todos los gastos: desde el traslado de los cuerpos desde el IDIF y la preparación de los restos, hasta el armado de las estructuras del velorio y el posterior entierro, sin costo alguno para el padre.

Un barrio que no los olvida

A medida que transcurren las horas de la noche, el flujo de vecinos es constante. Personas de todas las edades se acercan a la sede con velas en las manos para elevar oraciones por las almas de los pequeños y de la mujer, cuya historia de orfandad y soledad ha conmovido a quienes compartían el vecindario con ella.

El último adiós continuará durante la mañana del jueves. Se tiene previsto que, después del mediodía, el cortejo fúnebre parta desde la OTB hacia el cementerio, donde los seis integrantes de la familia Mollo recibirán sepultura definitiva, cerrando así uno de los capítulos más tristes en la historia reciente del municipio.

